用對藥、正確擦 4原則遠離香港腳

2019-07-30 16:32

〔記者歐素美／台中報導〕夏季悶熱，許多民眾深受俗稱「香港腳」的足癬困擾，。台中慈濟醫院家醫科醫師林巧容表示，香港腳可分成4大型態，患者應先確認足癬型態，配合藥師指導正確用藥，並謹記足部衛生4原則，即可保持雙腳健康，告別「菌男黴女」！

悶熱天氣還整天在外工作，張男兩腳腳底又悶又濕，甚至癢到脫下鞋襪猛抓還是無法止癢，嚴重時除奇癢及脫皮，腳趾縫或腳底、腳掌邊緣乾裂，甚至還出現小水泡，找醫師看診拿外用藥擦，但隔一陣子就復發，超無奈。

台中慈濟醫院家醫科醫師林巧容表示，香港腳是因頑強、傳染率高的黴菌引起，悶濕溫暖的環境特別容易滋長，臨床特徵大致分成4種型態，可能合併出現或接續發生，分別是「腳趾型、乾燥角化型、水泡型、潰瘍型」，張男的臨床病徵即屬於合併型症狀。

台中慈濟醫院藥師劉凡瑀表示，醫師治療香港腳大都以塗抹抗黴菌藥膏為主，治療時間會因嚴重程度有所差異，大部分症狀要塗藥2到6週以上。他提醒藥膏塗抹時，不是把藥擦滿、塗厚就好，而是要讓皮膚吸收才會有效果。

劉凡瑀建議民眾擦藥時應將藥膏塗抹於涵蓋病灶外圍2公分的正常皮膚，並且要按摩，藥膏才容易被皮膚吸收。另外擦完藥膏後，必須立即用肥皂洗手，防止黴菌傳染，而且不可自行停藥，需配合醫師走完整個療程，才能真正根除黴菌孳生。

林巧容表示，治療香港腳除了看醫用藥，保持個人衛生很重要，想要脫離「菌男黴女」行列，應力行足部衛生4原則：「保乾燥」，雙腳與趾縫、鞋襪常保乾燥最重要；「勤換洗」，襪子每天清洗、換穿，鞋子也要常替換；「選舒適」，選擇吸汗佳的棉質襪及透氣性好的鞋子；「不赤腳」，公共場所不赤腳也不穿公用拖鞋。

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