批政府未落實公投第10案 幸福盟：民主制度被破壞

2019-07-30 15:58

〔記者楊綿傑／台北報導〕為因應去年公投第10案「民法婚姻應限定一男一女」通過，行政院今年5月以專法形式保障同性婚姻，不過下一代幸福聯盟今指控政府遲未落實公投結果，棄公投民意於不顧，這不但已使民主制度被破壞，專法目前大量準用配偶、夫妻等規定，將在法律適用解釋上存在許多模糊「解釋」的空間。

下一代幸福聯盟公投總召游信義認為，在民主國家裡，基於「主權在民」的原則，希望將絕對的權力置於全民的控制下，因此我國憲法第17條賦予人民選舉、罷免、創制、複決之權。我們實行「代議民主」制度，並輔以「直接民主」制度，因為國家統治權力的行使最終須獲人民的同意，始具有正當性，而這就是公投的重大意義及價值，公投就是國民主權最高的展現，政府豈能棄公投民意於不顧？

游信義說，民眾無法容忍政客以完全不符法理之理由塘塞全國民眾，也不會任憑政府以荒唐的理由強行破壞民主制度。理論上，政府應先落實公投第10案，在此前提下，才能進一步擬定專法，然實際上政府卻本末倒置。如果行政院未就婚姻定義入法，將使同性結合之關係，存在許多模糊「解釋」的空間，專法目前大量準用配偶、夫妻等規定，實將造成未來親屬法適用解釋上出現許多模糊不確定的災難。

游信義並表示，支持第10案的共有765萬8008位台灣人民，但現在這個政府就是對公投民意非常地不尊重，一個號稱崇尚民主的政府和追求自由民主的國家，實際上所做的，反而是背道而馳。不僅無視人民依法表達的直接民意，甚至再次修改公投法，將公投關入鐵籠，傷害了台灣的自由和民主，又試圖抹紅抹黑人民公投尊貴的意義和價值，這個政府需要認錯及悔改。

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