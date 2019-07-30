搶攻暑假最後一波出遊潮 台灣觀巴推88節限定優惠

2019-07-30 15:27

〔記者蕭玗欣／台北報導〕暑假是國人出遊旺季，為衝刺暑假最後一波出遊潮，由交通部觀光局輔導21家旅行業者成立的台灣觀巴祭出限定優惠，只要購買台灣觀巴產品的旅客，符合父親身分或身分證字號有數字8，並在網路分享粉絲團貼文，就能免費獲得限量100組的台灣觀巴旅遊護照。

為鼓勵民眾搭乘公共運輸出遊，觀光局與台鐵合作，輔導台灣觀巴協會推出「Train-Bus台灣觀巴旅遊護照」，使用有效期間至今年底，旅客可在旅遊護照內12條行擇1條「台灣觀巴」行程搭乘，或以優惠方式在26條相關行程中擇1條加價使用。此外，憑旅遊護照加購其他42條行程可享有85折到9折不等的優惠。

旅遊護照還內含兩聯台鐵票價折扣聯，可享有2次乘車區間 （不限區間長度）的75折優惠（敬老票與愛心票恕不提供此優惠）。

台灣觀巴表示，為慶祝8月8日父親節，台灣觀巴協會進一步推出「歡慶父親節Train-Bus台灣觀巴旅遊護照感恩回饋禮」，凡是購買台灣觀巴全系列產品之旅客，符合父親身份或身分證號有數字8，且在台灣觀巴粉絲團的貼文Train-Bus台灣觀巴旅遊護照父親節感恩回饋禮完成分享、按讚、留言處Tag三位好友，就能獲贈一組「Train-Bus台灣觀巴旅遊護照」。活動期間自108年8月1日至108年8月31日，限量100組，數量有限，送完為止。

台灣觀巴是由交通部觀光局輔導21家旅行業者成立的旅遊品牌，共有83條半日、一日及多日遊行程的「台灣觀巴」套裝旅遊產品，集合全台各大景點，天天出發，市區定點、飯店、機場、車站接送彈性十足，1至4人即可成行的彈性出團，並享受保險、全程導覽介紹，包含中、英、日、韓四國語音導覽及車上配備免費無線wifi等服務。

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