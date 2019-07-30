峨眉國小百年古井沒寶藏卻埋彈珠 成地方趣談

2019-07-30 15:11

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣峨眉國小有一座百年古井，早年是當地居民最重要的水源，40年前重新發現後，打造成為校園新地標；老校友憶起童年，每每提及古井沒寶藏卻埋彈珠的故事，成為地方上代代流傳的趣聞。

峨眉國小退休校長姜信淇表示，1980年間他到峨眉國小當主任，當時校園右側為一座花園，峨眉鄉公所在國小校園內新建鄉圖書館時，載滿砂石的鐵牛車壓過花園，車輪卻深陷其中，一挖大家才知道有一口古井深埋該處；為安全起見，學校就把井口用水泥板蓋住，直到1998年100週年慶才把井蓋打開，圍上簡易的井圈供校友參觀。

後來，峨眉國小百年慶籌備委員會運用校慶基金進行修繕，採中國大陸進口的花崗岩打造井圈，並施設木造小亭，作為百年慶紀念建築物，也成為校園新地標。

峨眉地方耆老說，這口古井在峨眉開發早期即已鑿成，已有100多年的歷史，用卵石砌成，深約3丈，終年見水，早年是月眉村莊居民最重要的水源。建校後，學校與村民共用水井。

70多年前在峨眉國小求學又兼工友的蘇錦榮說，當年他每天早上，要挑10幾擔的水供師生使用，為免於和村民排隊打水，天還沒亮就要到校挑水。

50年代畢業的校友看到古井回憶說，記得當年就讀時，大家都喜歡玩彈珠，校長或訓導主任沒收了彈珠，就把一包一包彈珠丟進深深的井中，古井可說是學童們望眼欲穿的地方。

姜信淇說，老校友分享的故事，代代流傳，讓這口井深具歷史價值，也將峨眉今昔串連起來。

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