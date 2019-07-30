南海熱帶低壓生成 最快明增強為輕颱「薇帕」

2019-07-30 15:01

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中央氣象局今天下午2點將位於南海的低氣壓升格為熱帶性低氣壓，由於結構完整，預計最快明天就會增強為7號颱風薇帕（Wipha，泰國命名），並持續朝海南島方向前進，對台無直接影響；但週四到下週一受低壓帶北抬影響，全台將出現明顯的午後雷陣雨，恐有大雨等級雨勢，迎風面的花東及南台灣也會有局部陣雨。

氣象局表示，南海的熱帶性低氣壓目前位於鵝鑾鼻西南方700公里海面上，持續朝海南島方向前進，不會直接影響台灣天氣。

氣象局預報員張承傳表示，除了南海的熱帶性低氣壓，目前菲律賓東邊也有低氣壓持續發展，南海預估未來幾天也會有熱帶系統生成，但這些屬於後期預報，不確定性仍大，仍要持續觀察。

氣象局表示，今明兩天太平洋高壓強勢，各地白天晴朗炎熱，據觀測顯示，今天西半部白天高溫普遍達35、36度左右。

週四南海到菲律賓一帶的低壓帶北抬至台灣，全台降雨機率提高，各地午後雷陣雨情況會變得非常明顯，不排除有大雨等級雨勢發生，東部及南台灣地區整天都會有局部陣雨發生。

氣溫方面，明天氣溫將與今天類似，各地高溫約在35、36度左右，週四過後各地下雨情況明顯，雲量也增多，東半部及南部白天高溫約31、32度，其他地區仍有33到35度。

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