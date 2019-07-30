新北市續推「普渡新文化」 降低PM2.5環保又安心！

2019-07-30 14:54

〔記者翁聿煌／新北報導〕國人傳統中元祭祀盛事即將展開，新北市持續推廣「少燒金、燒好金」的普渡新文化，「少燒金」，指民眾可改以鮮花、素果等其他祭品祭拜，也可選擇「網路普渡」，即透過網路普渡線上祭祀，取代傳統普渡活動，「燒好金」則是選購經檢驗符合國家標準（CNS）之金銀纸及香品在大賣場都有推出，提供燒金需求民眾新選擇，另外民眾或社區亦可利用環保局「紙錢集中收運」服務，將紙錢拿到各區清潔隊集中地點，收集後再送往完成淨爐儀式的焚化爐焚燒。

環保局發言人、簡任技正孫忠偉說，研究顯示，燃燒過量的香金會產生細懸浮微粒（PM2.5）及部分有害空氣污染物，若是香金原料品質不佳，則較易對敏感族群或抵抗力較弱老人、幼兒引發氣管炎、肺炎或呼吸道感染等症狀。

「燒好金」是選購經檢驗符合國家標準（CNS）的金銀纸及香品，均能達到減少因燃燒產生有害空氣污染物目的，新北市自2018年起即與家樂福、大潤發及愛買3大賣場合作推出CNS國家認證香品、紙錢，提供仍有燒金需求之民眾新的選擇。民眾或社區亦可利用環保局「紙錢集中收運」服務，將紙錢拿到各區清潔隊集中地點，由清潔隊收集後再送往完成淨爐儀式焚化爐焚燒。

孫忠偉說明，新北市2108年中元普渡期間紙錢集中收運焚燒量約為1千1百公噸，民眾若只是改購買小份量普渡金，就可減少紙錢量279公噸，換算將約可減少419公噸CO2及720公斤PM2.5排放；搭配選購符合CNS的紙錢及香品，更可減少燃燒後產生的鉛、鎘及游離甲醛，進一步降低對空氣及健康的影響。

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