雞籠中元祭明天晚上開燈夜 週四鬼門開

2019-07-30 14:34

〔記者俞肇福／基隆報導〕傳承165年的雞籠中元祭，將在本週四（8月1日）老大公廟開龕門揭開序幕，國曆8月14日放水燈遊行，下午5點半到11點基隆市區交管；基隆市府和中元祭輪值主普的許姓宗親會舉辦記者會。基隆市長林右昌說，放水燈遊行當天，邀金曲歌王亂彈阿翔融合北管樂曲，給大家全新的感受。

今天的雞籠中元祭記者會，由楓香舞蹈團先登場，曾效力於太陽馬戲團的知名舞蹈家張逸軍，也帶來全新創作，為雞籠中元祭而編的「潮海渡」，把過去漳泉械鬥的文化和歷史演給大家看，是一齣代表基隆中元祭的作品，讓人眼睛一亮。8月16到18日，會在文化中演藝廳售票演出。

市長林右昌和許姓宗親會理事長許順發，一起介紹中元祭精彩內容，8月14日（農曆7月14日）放水燈遊行活動當天的開場舞，一年比一年精彩，也最令人期待，今年邀台灣國樂采風樂坊，大紅桔劇場領軍主演，並由台灣搖滾歌手亂彈阿翔，與北管音樂交織演出。透過樂曲，舞蹈及鼓聲藝競群合的概念，傳達中元祭165年的人文精神。

8月期間，在基隆市內消費滿300元，在地店家會給兌換刮刮卡一張，還有摸彩券，有機會抽中公主郵輪船票。

林右昌爆料說，全國只有基隆市中元普渡整整普渡一個月，有拜有保庇，很神奇的，普渡期間有重大活動，颱風都會跑掉，放水燈遊行時本來是下大雨的，突然在遊行前就停了，他自己都碰到好幾次，上天都有感應到基隆市民的誠心誠意，他歡迎大家一起來，感受基隆不一樣的中元祭。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法