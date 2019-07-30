卑南鄉3道路破損 公路總局允挹注1.18億改善

2019-07-30 14:53

［記者黃明堂／台東報導］卑南鄉東37線及東55線路面龜裂、破損，路基沈陷以及排水不良，立委劉櫂豪爭取前瞻建設計畫補助2200萬元進行改善；東38線路面破損以及邊坡崩落等問題，也爭取道路生活圈計畫補助9600萬元，公路總局允諾將儘速審議核定辦理。

劉櫂豪今天邀公路總局副局長許鉦漳、卑南鄉許文獻鄉長及縣政府建設處代處長蔡勝雄等相關單位會勘卑南鄉境道路，許文獻說，這些道路改善經費非鄉公所能負擔，幸好有中央補助。

劉櫂豪表示，東37及東55線連結卑南鄉各村落及台9線省道間，是卑南鄉境內重要的連絡道路，串連自行車路網，是結合休憩旅遊以及當地居民農產運輸等多功能道路，但因年久部分路段已呈老舊、破損等情形，卑南鄉公所擬訂改善計畫提報到公路總局，他從中協助爭取，公路總局允諾依前瞻建設計畫項下「提昇道路品質-公共環境改善計畫」補助2200萬元，其中東37線改善約2.9 KM東55線改善約0.85KM，讓鄉村連絡道路行車順暢。

另外，卑南鄉境內東38線連接台9線與東37-1線，串連包含嘉豐村、明峰村、山里部落、和平部落等聚落處所，現況路面破損老舊、邊坡崩落、排水不良等情形，改善計畫提案公路總局「生活圈道路系統建設計畫」預計改善路段12.07KM，總經費9600萬元，公路總局已允諾協助。

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