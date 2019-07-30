國內外影戲藝師與北高雄學校啟動駐校計畫

2019-07-30 14:24

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄歷史博物館今起與國內外4組藝師團隊合作，在暑假期間進入北高雄4所中小學，從劇本發想、戲偶製作、音樂設計到表演練習，與學生們合力創作一齣影戲發表，期待透過傳統、現代皮影戲以及劇場光影戲展現影戲的多元樣貌，賦予學生不同的創作思維。

此次駐校的4組藝師團隊分別是加拿大蝸牛心偶戲團（Mind of a Snail）、中國李子與汪海濤，以及臺北影子傳奇劇團、身聲劇場，將於30日起至8月10日以「跨界 • 新生」為主題，展開為期10日的影戲工作坊。

這次應邀來台的加拿大蝸牛心偶戲團的克蘿伊．齊娜（Chloe Ziner）和潔西卡．嘉貝兒（Jessica Gabriel）活躍於各項國際偶戲節，她們運用實物投影機進行融合影戲、小丑表演及原創音樂的演出獲得多方讚賞；來自中國皮影戲發源地陝西的新生代藝師李子和汪海濤，各自師承中國皮影大師習得精湛的傳統技藝，並融合當代語彙在電視節目中推廣皮影戲。

影子傳奇劇團的蕭孟通與蕭乃誠，以臺北萬華為基地研發新技術並從事教學，為北部皮影戲重要傳習者；獨樹一格的身聲劇場以臺北竹圍為據點，以古老技藝創作現代劇場表演，張偉來及陳姿吟結合傳統皮影和現代光影製作多層次的視覺語彙。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法