終於有自己的書桌！家扶女孩考上政大

2019-07-30 14:16

〔記者劉曉欣／彰化報導〕一張書桌成為學習最大的動能！來自彰化伸港的家扶兒林鈺旻，父親車禍過世，留下負債，母親一肩扛起養家與還債重任，堅持要讓孩子要有「一張書桌」，終於在愛心人士捐贈下，林鈺旻有了自己的書桌，也如願考上政大傳播系，讓母親的臉上掛滿了笑容。

林鈺旻說，父親在5歲就過世，原本父親租漁塭跟朋友一起來養魚、文蛤，但媽媽對養殖完全一竅不通，但媽媽很堅強，從頭學習養殖工作，還要到市場去賣魚貨，就算有討債的人找上來，媽媽都怕姊姊跟她擔心，默默承擔下來。

林鈺旻說，媽媽認為要好好念書就要有張書桌，原本她跟姊姊都是用客廳的桌子當成書桌，後來在彰化家扶中心幫助下，有愛心人士捐贈鐵製書桌，讓她跟姊姊終於有了自己的書桌，她覺得坐在書桌前念書，就可以比較專心，也比較有效率，今年也如願成為政大新鮮人。

而今年成為彰化高中新鮮人的莊翰昇是新台灣之子，國小曾跟著父親到媽媽的家鄉越南做生意，但父親做生意賠本，最後決定帶著他跟弟弟回到彰化埤頭，由於在越南學得是簡體字，花了一段時間才重新適應繁體字，只是沒想到父親因病過世，他跟著阿嬤一起生活，在彰化家扶中心獎助學金幫忙下，減輕求學的負擔。

彰化家扶中心主任王震光表示，教育是翻轉人生最大力量，因此，在每年放榜後，許多家扶兒都要為學費煩憂，為了讓家扶兒放心求學，家扶中心都會提供獎助學金，預估今年約有近800位家扶兒將申請獎助學金，粗估需要800萬元。

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