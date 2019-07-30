屏東縣新卸任校長今交接

2019-07-30 14:13

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣108年度高國中小新卸任校長聯合典禮，今天在屏東縣政府舉行，共計有66位校長進行新卸任交接，縣長潘孟安表示，期許所有校長在未來能夠帶領學校突破教育現有的基本框架，提供給學生有更多創新、多元且豐富的學習資源，而縣府也會作為各校最強力的後盾。

這次交接典禮有退休校長國中3人、國小6人；續任高中校長1人、續任國中校長3人、調任國中校長7人、新任國中校長5人；續任國小校長18人、調任國小校長16人、新任國小校長7人，共計66位校長。

新任及調動校長名單為：

新任校長：車城國中楊政家、滿州國中陳英邦、新埤國中張浩鳴、牡丹國中郭瓊揚、麟洛國中賴詠清，建興國小陳垣佐、塭子國小鐘敏翠、南和國小模俐諾．卡札妮嵐、港西國小楊司維、新南國小陳和貴、僑德國小賴建戎、富田國小盧亭妤。

續任校長有枋寮高中陳志偉、萬新國中曾淑勤、崇文國中陳作忠、東新國中湯博榮、四維國小余美瑩、德協國小劉富連、塔樓國小黃志賢、泰武國小賴慶安、僑智國小盧政吉、育英國小林美鐘、五溝國小羅世杰、大明國小藍乙琳、崁頂國小李榮哲、力社國小黃鳳珠、崎峰國小郭希得、仁和國小馮厚美、竹林國小簡麗玉、昌隆國小張文忠、羌園國小陳桂蘭、枋寮國小鄭慧華、內獅國小趙炳詠、長榮百合國小陳世聰。

調任校長：里港國中黃賢德、林邊國中李惠瓊、鹽埔國中林燕煌、中正國中劉瑞富、萬丹國中黃豊欽、琉球國中蘇傳桔、鶴聲國中羅彥文、繁華國小鄒美華、潮州國小張振茂、三和國小吳勝智、港東國小莊忠勳、興化國小林禎川、凌雲國小許裕呈、仙吉國小陳現義、長興國小陳淑蕙、社皮國小鍾文馨、榮華國小邱坤玉、前進國小李國賢、潮和國小謝相如、鹽洲國小郭明固、佳佐國小蕭智文、萬安國小王國亨、天南國小陳國民。

典禮現場潘孟安也特別對退休校長表達敬意與祝福，感謝校長們長年來對於屏東教育的付出與貢獻，造就出無數人才，並鼓勵未來能在休閒之餘，將智慧透過擔任志工、社區教學等方式傳承延續。

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