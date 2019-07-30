「5千公里友邦都去了，1百公里不算什麼！」高醫進駐恆春南門醫院

2019-07-30 14:15

〔記者方志賢／高雄報導〕屏東恆春半島長期存在醫療人力及設備不足等問題，過去仰賴熱血醫師志願留在恆春服務，高醫8月1日起將派醫師進駐恆春南門醫院，高醫院長侯明鋒表示，「高醫援助5000公里外友邦索羅門群島10多年，如今恆春到高雄100公里距離不算什麼！」

高醫今與恆春南門醫院簽署策略聯盟備忘錄，侯明鋒與南門醫院董事長黃明典及院長鐘文波3人代表簽署，屏東縣衛生局長施丞貴、健保署高屏區業務組長林淑華、立法委員莊瑞雄、恆春鎮長盧玉棟等人擔任見證人。

侯明鋒表示，高醫大創校60多年來，培養無數醫師走入偏鄉服務基層，從8月起將支援南門醫院骨科、外科醫師門診、住院及教育訓練等相關業務。若加上2013年起支援的恆春旅遊醫院及枋寮醫院，高醫肩負3家醫院的區域聯防重任，紓解恆春半島醫療人力不足窘境。

黃明典則表示，恆春半島觀光客絡繹不絕，但當地醫療資源相對弱勢，感謝高醫來恆春南門醫院幫忙，共同照顧恆春半島居民的健康。

住在恆春已有50年的張先生，從事園藝工作，日前小腿不慎被樹枝插傷，引起蜂窩性組織炎，花了2小時的車程，轉診到百公里外的醫院開刀，才保住小腿。當他得知高醫將進駐南門醫院，直呼：「是恆春居民的福音！」

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