指「南星計畫」造陸土地不穩 環團籲政院勿草率開發

2019-07-30 14:14

〔記者黃欣柏／台北報導〕台灣水資源保育聯盟等環保團體今共同召開記者會指出，高雄市「南星計畫中程計畫土地」由高市環保局負責填海造陸，但該片土地並未依照環評填築7公尺高，呼籲主導當地循環產業園區事宜的行政院政務委員張景森不要草率開發。

行政院上月5日審查通過經濟部提出的「全國循環專區試點暨新材料循環產業園區申請設置計畫」，該計畫預計在2028年前新增約210公頃產業用地，其中包括由高雄市環保局負責填海造陸的「南星計畫中程計畫土地」。

台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華今指出，填海造陸是因應氣候變遷、海平面上升的必要工程，但「南星計畫中程計畫土地」至今未依環評填築7公尺高，2012、2013年間高雄市環保局就移轉土地給高雄市海洋局及港務公司進行開發環評，但許多土地至今仍在海平面以下，且沉陷監測只在海堤上監測，數公頃土地仍泡在海水中。

陳椒華強調，依行政院規劃，這些土地將轉為「新材料循環產業園區計畫」，呼籲負責循環產業園區計畫的政委張景森務必審慎評估，不要草率開發未填築好、監測未完成的填海造陸土地。

「台灣要健康婆婆爸爸媽媽團」理事長洪秀菊說，她就住在該計畫土地旁，了解許多土地未掩埋1公尺，甚至還在海平面下，目前高市環保局「球員兼裁判」，要進行環評變更來解除7公尺限制，非常不應該，呼籲政府把開發環評回歸給環保署。

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