0-5歲嬰幼兒閱讀起步走 雲林縣將舉辦130場次活動

2019-07-30 13:57

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林政府推廣閱讀從零歲開始，今天起至12月，在文化處兒童閱覽室等地舉辦「108年雲林縣閱讀起步走」活動，全縣將舉辦130場次系列活動，邀請新生兒父母一同認識「生命最初1000天：閱讀起步走」觀念，響應親子共讀，讓嬰幼兒擁抱美好閱讀經驗。

縣長張麗善表示，縣府推廣「從零歲開始」（Book Start）親子共讀運動，希望向下扎根、奠定孩子一生的閱讀習慣、興趣與基礎。今年更與醫院合作，由嬰兒室護理人員給予衛教、贈送新生兒禮袋，內有寶寶的第一本故事書，讓寶寶多聽故事，遠離3C，爸爸媽媽爺爺奶奶，都可以一起來親子共讀，用愛陪伴小Baby一同成長。

雲林0至5歲人口約2萬8000人，今年全縣預計發送5600份閱讀禮袋。閱讀禮袋分為新生兒閱讀禮袋與1至5歲閱讀禮袋兩種，凡設籍雲林、育有108年出生新生兒的父母，可在縣內台大醫院雲林分院、虎尾若瑟醫院、中國醫藥大學北港附設醫院、安生醫院、婦安婦產科診所、安安婦兒聯合診所、林嘉祈婦產科診所等7家接生醫療院所嬰兒室領取新生兒閱讀禮袋。若於其他縣市生產的雲林縣新生兒，可至戶政事務所辦理出生登記時，補領閱讀禮袋一份。

購書經費不足，教育部每年僅提供3000本寶寶圖書，今年特別感謝雲林縣不動產商業同業公會贊助20萬元，讓縣府可再增購1000本寶寶圖書。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法