台灣自主研發腸病毒71型疫苗 明年可望上市

2019-07-30 13:53

〔記者簡惠茹／台北報導〕腸病毒71型在1998年爆發後，當年就造成78名孩子死亡，後續也不斷有幾波大流行，明年終於即將有台灣自己研發的疫苗上市，台大醫院小兒感染科教授黃立民表示，疫苗防護力達9成，將可望解決腸病毒71型，但是接下來68型將是另一個威脅，需要加緊腳步製作疫苗。

學者︰防護力達9成

科技部從2010年起，於台灣重要新興感染症研究專案計畫中，將腸病毒研究納入主要推動主題之一，計畫主持人中研院士賴明詔表示，台灣在腸病毒的研究為世界公認一流，2017年起決定將相關研究成果匯集成書，提供大眾相關研究和因應策略，邀集國內專家以腸病毒71型為主軸撰寫專書。科技部表示，專書今年4月正式出版，今天邀請相關學者發表成果。

台灣大學醫學院附設醫院小兒部小兒感染科教授黃立民負責專書編輯，他表示，1998年前腸病毒不被視為嚴重的疾病，但是那年突然陸續有許多小孩喪命，當年就有400多個重症，78個死亡，病毒會跑到腸子繁殖，然後蔓延到皮膚、心臟、呼吸道，甚至影響到神經系統變成腦炎，在那之後3到4年就會有一波比較大的流行，專書針對國內重要問題，從研究、監控到防治都有完整說明。

黃立民指出，腸病毒治療還是沒有特效藥，但是經過疾管署、國衛院研發出疫苗並技轉給廠商後，疫苗的抗體已經測試完成，防護力可以達9成以上，預計明年有機會可以拿到國內許可證，接著就可以量產上市，就能解決腸病毒71型。

根據專書內容，台灣早在2003年就已經首次將腸病毒71型疫苗研發成果對外發表，但是直到2011年才由國衛院技轉給國光公司和高端疫苗公司（前基亞疫苗），兩者目前都在執行第3期臨床試驗階段。

目前全球只有中國有腸病毒71型疫苗，疫苗於2016年上市，黃立民指出，疫苗製作難度不高，但是需要經過臨床試驗、動物試驗等程序，確定安全性和穩定性，一般來說至少要5年，加上腸病毒71型過去都被認為是亞洲人的疾病，國際大廠都沒興趣投入，認為只有亞洲人會買，所以經過商業考慮後，要找到接洽的廠商也不容易。

黃立民說，建議疫苗上市後要全面施打，孩子2個月大的時候打1次、4個月打1次，然後1歲時打最後1次，打3針就能解決腸病毒71型，可以保護孩子到5歲，5歲以後就比較不怕腸病毒71型。

黃立民說明疫苗的原理，他指出，由於感染過一次腸病毒71型就會產生抗體，這輩子就不會再感染，疫苗效果就是讓人體先產生抗體，病毒來的時候就不怕了。

黃立民表示，由於越南、馬來西亞、泰國和新加坡都有出現腸病毒71型，台灣也陸續提供新南向國家相關協助，訓練他們的醫師、科學家，並提供病毒資料，將來疫苗上市後也能進一步外銷。

腸病毒71型疫苗即將問世後，台灣接下來要面臨的大敵則是腸病毒68型，黃立民指出，68型是4年前在美國發現，歐洲、亞洲陸續都出現，台灣這幾年已經有接近10個案例肢體麻痺，各年齡層都有出現病例，成年人甚至比小孩危險，診斷非常困難，剛開始就像感冒一樣，咳嗽、流鼻水和發燒症狀，但是很快就會一隻手或一隻腳不能動，目前所有治療都不能證明有效，醫界束手無策，一定要趕快製作疫苗。

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