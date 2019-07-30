北市屢傳社福機構進駐遭拒 社福團體集結市府請願

2019-07-30 12:57

〔記者蔡思培／台北報導〕北市近來傳出多起社居居民、大樓管委會阻擋身心障礙機構進駐社區場地的事件。北市社會福利聯盟今天集結眾多社福團體與身心障礙者，向北市社會局請願，並呼籲市民不要歧視。社會局副局長也表示，將會依法進駐。

北市社會局原定去年在北投區洲美公宅設置「文林家園」，提供身心障礙者日間作業活動訓練、日常生活訓練及文康休閒活動服務設施，但卻遭到居民、管委會反對，至今遭抵制11個月。原先預計設置在中正區捷運古亭站聯開宅的「古亭工坊小作所」，同樣也遭到大樓管委會反對。

北市社會福利聯盟、北市康復之友協會、台北市自閉兒社會福利基金會等機構今天就在台北市政府門口進行請願，希望身心障礙者能被公平對待、進入社區，並將「勇氣之花」致贈社會局，希望北市府勇者無懼。社會局副局長黃清高也強調，過去社福機構在社區遭抗爭、排斥，社會局從來沒有退卻過，以後也不會。社會局過去有與社區溝通，讓民眾慢慢理解，給足時間後，社會局也該扮演公權力角色，也一定會扮演好，「我們一定會依法進駐」。

北市社會福利聯盟理事長解慧珍說，身心障礙孩子其實很體貼，他們也許不能發明火箭，但在社區裡就是個正面的溫暖力量，也可以幫助社區認清，有一些東西只是無謂、無知的恐懼。如果身心障礙朋友得到社區幫助，就不會被邊緣化。她也鼓勵不了解身心障礙的社區民眾，可以先到社福機構參觀，「再來告訴我們需不需要害怕」。

今天北市議員徐立信、簡舒培、吳沛憶、侯漢廷等人也到場響應，簡舒培表示，北市除了身心障礙，幼兒園、托嬰中心、公宅在入住社區時，都會遭到原有居民反對，因為他們都已遭汙名化、標籤化。吳沛憶也說，台北市現在對於身障團體仍不夠有包容心、同理心，希望社會局能協助社福團體找到適當的空間。

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