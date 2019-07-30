點亮環保金頭腦 首屆綠點子發明競賽9國、110隊參加

2019-07-30 12:30

〔記者吳俊鋒／台南報導〕為提升專業技術，並擴大產學合作契機，鼓勵優秀人才投入創新工作，首屆「綠點子發明暨設計競賽」今天登場，共有9個國家、110支隊伍參加，各種節能減碳，以及高齡化照護等題材，精彩呈現，相互觀摩、交流，攜手點亮環保金頭腦。

這場競賽由行政院科技部指導，嘉南藥理大學主辦，在該校紹宗體育館舉行，上午熱鬧開幕，為期4天；包含美、韓、泰、中、印尼、印度、新加坡、馬來西亞，以及台灣等9國參加，有設計類20隊、發明類社會組65隊與青少組25隊，競爭激烈。

各參賽作品，琳瑯滿目，如奇美醫學中心運用3D列印科技，打造出首見的管線「集器」，除了收整的功能之外，更重要的是可一眼辨識，遇到狀況，有效爭取黃金急救時間，改善用藥、病人的安全。

嘉義大學生物機電工程系的「蘭花節灌控制」，藉由感測器的協助，與一般傳統農場相較，同樣的工作週期，可省電93﹪。

另外，也有將U型玻璃運用在太陽能電池建材上的作品，造型較有彈性，不必侷限於傳統的屋頂、農場或埤塘等方式，改善與民爭地的問題。

嘉藥校長陳鴻助表示，這項活動讓台灣學生有機會展示多元創意的精彩作品，尤其可以照顧無法到海外比賽的弱勢孩子，得以在國際舞台嶄露頭角，也有助於培養優秀人才，值得肯定、推廣。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法