虎尾七夕節走日本風 8/3晚會送大獎

2019-07-30 12:36

〔記者廖淑玲／雲林報導〕虎尾七夕情人節今年hen不一樣，8月3日（星期六）將在虎尾圓環舉辦晚會，藝人、樂團表演還有大獎摸彩，今天雲林縣長張麗善、虎尾鎮長丁學忠穿上和服，熱情邀約大家當晚到虎尾同樂。

虎尾七夕節今年走日本風，當晚將邀請當紅藝人，包括嘻哈情人草屯囝仔、輕搖滾情歌樂團小男孩、幸福歌姬梁文音到雲林陪大家歡度情人節，保證精彩。

丁學忠更預告當晚還有一連串精彩活動，包括吻如泰山甜蜜愛人接吻大賽、愛的爆抱甜蜜愛人破氣球比賽，還會送出50吋液晶電視、掃地機器人、西餐廳雙人餐券等大獎，讓虎尾七夕hen不一樣。

虎尾公所今天特別先表揚10對結婚超過半世紀的模範夫妻，家住虎尾三合里、同是87歲的林梱、林王富夫婦牽手已67個年頭，今天阿公靦腆送上親吻讓阿嬤開心不已，成為全場焦點，也帶動全場氣氛。

張麗善也歡迎大家七夕情人節到虎尾，不僅可以品嚐特色甜點等美食還有小遊戲，當晚也仿照日式祭典佈置，眾多市集攤販讓人如置身日本，銅鑼燒、丼飯、可麗餅、鯛魚燒、抹茶冰飲、元氣糖霜蘋果等甜點應有盡有，還有日本浴衣租借一條龍服務，體驗從頭到腳的日式風情。

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