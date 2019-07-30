南迴電氣化要提前通車 潮州-台東夜間施工改客運替代

2019-07-30 12:07

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵今天宣布，為配合南迴線電氣化工程，潮州－台東間將自9月2日起增加夜間施工，並持續到12月30日止，期間將實施公路客運替代鐵路運輸。

台鐵指出，自9月2日起至12月30日，潮州-台東間將增加夜間施工時間，並實施第五階段公路客運替代運輸措施，每逢週一至週四以及週六，自晚上7時起至翌日清晨6時，停駛的客運列車將改由公路客運替代。

全線電氣化總長123.2公里的南迴鐵路，原先預定109年底才通車，但因潮州至枋寮路段旅客量較多，電氣化提前到108年底通車。

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