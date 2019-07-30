澎湖輔具廠商代償墊付機制簽約 8/1上路

2019-07-30 12:28

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕長照是一條漫長辛苦的路，衛生福利部今年推出輔具代償墊付機制，澎湖縣政府今在身心障礙福利中心，與輔具廠商簽約，8月1日起提供輔具代償墊付服務，並將原本最長2個月縮短至2週，低收入戶有5萬額度、一般民眾2萬。

澎湖縣老年人口已佔百分之16，高居全國第3位，輔具每年申請補助案件400件，最高4萬餘元、最低1000多元，輔具服務可分長照輔具及身障輔具，長照輔具申請對象係經長期照顧管理中心評估符合65歲以上失能老人、55歲以上失能原住民、50歲以上失智症者及失能身心障礙者皆可申請輔具服務及居家環境改善，長照輔具購買包羅萬象，包含（輪椅、便盆椅、枴杖、助行器等多元服務；另身障輔具申請對象，凡身心障礙者，具備輔具補助資格即可申請。

今日簽約儀式由縣長賴峰偉主持，與民發醫療護理儀器行盧淑鳳小姐、弘安（宏安）醫療儀器行蔡惠如小姐、天星健身按摩器材行鄭鴻賓先生、日昇運動器材行黃秀美小姐、鑫泰運動生活館陳月桃小姐、祐生企業社吳沂珍小姐等7家特約廠商完成簽約儀式。

8月1日起民眾持澎湖縣政府核定補助公文至特約廠商購買者，補助款可由特約廠商代墊，核銷流程由特約廠商代為申請，以簡化民眾對核銷請款便利性。賴峰偉感謝這7家特約廠商，提供在地輔具服務資源，嘉惠本縣民眾，讓民眾輕鬆付差額，減輕民眾購買及請款不便性。

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