5歲女童捐出留3年長髮 笑咪咪「下次還要繼續捐」

2019-07-30 11:31

〔記者歐素美／台中報導〕5歲多的翁梓喬小妹妹見媽媽留髮捐贈癌友使用，主動要求留了近3年長髮，並將30公分長的頭髮剪掉，今天和媽媽周孟慧一起將頭髮捐給豐原醫院癌症資源中心，將製成假髮，造福癌友。

周孟慧表示，4年前因小女兒剛出生，一人要照顧2個女兒，沒時間去美髮院整理頭髮，剛好和朋友聊到頭髮的問題，決定留下長髮幫助癌友，於是2年前首次捐髮，大女兒翁梓喬看見媽媽要自己剪下的髮束捐出，好奇詢問，周孟慧便告訴女兒，要捐給醫院因生病而沒有頭髮的人。

沒想到大女兒見媽媽捐髮，也主動要求留髮也要捐髮，所以從3歲多開始就沒有剪髮，留了近3年，頭髮終於超過30公分，昨天終於在媽媽帶領下首次走進美髮院，將長髮剪下，並於今天和媽媽一起到豐原醫院，捐出自己的頭髮，還有媽媽及媽媽朋友的共3人的頭髮。

周孟慧說，大女兒剪髮時，還不斷跟美髮師說「這是要捐給生病的人當假髮的喔」！而小女兒翁旨希看到媽媽及姊姊留長髮及捐髮，目前也正留著一頭長髮，準備長到30公分也要捐出作公益。

翁梓喬最喜歡魔髮奇緣中的樂佩公主，原本打算仿效樂佩公主留下垂地長髮，不過，為了公益剪掉長髮，她並沒有哭，還笑說，下次還要繼續留、繼續捐；周孟慧說，因為母女3人一起留髮，都沒有上美容院，無形中也省下大筆剪髮美髮的費用。

豐原醫院癌症個管師林沛苡表示，許多癌症患者在抗癌過程中，除了要面對疾病的折磨，還要忍受治療的副作用「掉髮」，非常需要民眾捐髮，只要頭髮長30公分以上、沒染、沒燙，這些髮束都能製作成假髮，幫助患者重拾自信。

林沛苡說，翁梓喬是該院目前年紀最小的捐髮者，還曾有60歲的爺爺看到癌症病童沒有頭髮，花了兩年時間留長髮並捐髮，當時收到還以為爺爺是幫孩子拿來捐髮，詢問下才知竟是爺爺自己的，烏黑亮髮真看不出他60歲，爺爺說因平常有吃芝麻等保養頭髮。

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