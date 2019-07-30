國際化學奧賽成績揭曉 我2金2銀國際排名第5

2019-07-30 10:28

〔記者林曉雲／台北報導〕第51屆國際化學奧林匹亞競賽成績揭曉，在80個國家、309名參賽學生中，代表我國參賽的4名學生共獲得2金及2銀佳績、國際排名第5名；俄羅斯與韓國各以4金並列第1名，美國和中國3金，我國、日本及越南2金，建中學生郭倫昕表現最佳，個人排名第28名。

建中學生郭倫昕金牌、個人排名第28名；台中一中學生王昱翔金牌、個人排名第34名；建中學生吳宗鴻銀牌、個人排名第54名；宜蘭高中學生沈智恩銀牌、個人排名第94名。

我國自1992年起參加國際化學奧林匹亞競賽，參賽至2019年止，總計獲52金、48銀、11銅。近10年參賽我國國際平均排名為前5名，並曾於1993、1997、2009、2013、2015及2017年獲得國際排名第1。

我國代表隊由國立台灣師範大學化學系林文偉主任等10多名教授，組成輔導團隊負責培訓，歷經初選、複選、選拔訓練營及決選4階段，從1501名學生中選出4位代表參賽；代表團由台師大化學系姚清發教授領隊，代表團於7月20日飛往法國參賽，於巴黎當地時間7月29日下午3時30分舉行閉幕典禮並頒獎，預定8月3日返抵國門。

教育部為獎勵學生優異表現，訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，金牌、銀牌與銅牌得主可保送大學院校各本學系或推薦入大學院校各學系；獲得榮譽獎者可推薦入大學院校各本學系，並獲頒20萬元、10萬元與5萬元獎學金，明年主辦國家為土耳其，教育部表示，我國將持續培訓優秀學生參與競賽，以促進國際交流，並為國家爭取榮譽。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法