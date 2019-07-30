跌倒頭部瘀青要注意 當心慢性硬腦膜下血腫

2019-07-30 10:26

〔記者萬于甄／台南報導〕台南一名65歲的簡姓男子日前因時常覺得頭部，且還出現肢體無力，連走路也不太穩，家人起初以為是小中風，緊急就醫後才發現，原來簡男是大量左側慢性硬腦膜下血腫，所幸術後恢復良好，這時他才想起一個月前曾在浴室跌倒，當下認為無大礙，孰料，變成硬腦膜下血腫。

高雄榮總台南分院神經外科醫師陳映佐表示，在硬腦膜及蜘蛛膜間的出血稱為硬腦膜下出血，而受傷時間3週以上，血塊液化變可能在此處形成慢性硬腦膜下血腫，發生率每10萬人約10例，年紀越大發生率越高，特別是在70歲以上的族群。

陳映佐說，約有一半的患者因有明顯頭部外傷病史，像是曾發生交通事故，許多患者則是因跌倒撞傷頭部而未留意，才衍發慢性硬腦膜下血腫，慢性硬腦膜下血腫臨床症狀主要是輕微頭痛、頭暈、單側無力步態不穩、性情改變、躁動等，易誤診為中風、失智和精神疾病。

陳映佐指出，對於慢性硬腦膜下血腫治療方式，若血腫體積小或症狀不明顯時，可休息、使用高張利尿劑等治療待其自行吸收；若症狀明顯且血腫對腦部壓迫嚴重，則必須靠手術引流，一般患者術後情況都不錯，8成的病人可回復至正常功能。

高榮南院也呼籲，年紀大、酗酒、服用抗凝血劑等高危險族群，應盡量避免頭部外傷，若不慎輕微頭部外傷後，應注意數週到數月有手腳無力或智能減退等症狀，應及早就醫，排除慢性硬腦膜下血腫的可能性，以免延誤病情。

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