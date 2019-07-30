80歲老婦上健身房一對一「自摔」 家屬不滿控業者推卸責任

2019-07-30 13:24

〔即時新聞／綜合報導〕一網友在爆料公社上PO文，指自己的媽媽80歲上健身房，上一對一的教練課，不料卻從跑步機上摔下來，肩膀骨折碎成3塊，不過健身房和保險公司都說是婦人自己摔倒，與他們無關，引起網友正反兩面論戰。

據臉書粉專「爆料公社」，一網友PO出健身房的監視錄影器畫面，說他的媽媽80歲，在健身房上一對一的教練課，卻不料從跑步機上摔下來；畫面上可看出，教練跟在該位婦人身旁，婦人慢慢的移動腳步，準備離開跑步機，一隻腳走下來後，另一隻腳還在跑步機上，後來就意外整個人摔倒在地上，隨後不少人上前幫忙，不過婦人當時可能已骨折，所以大家不敢隨意移動該名婦人。

據《TVBS》報導指稱，婦人家屬賴先生控，不曉得是跑步機沒停還是怎麼樣，從監視器上看不出來，她腳一滑就趴下去了，問題是教練離她很遠，她好像也有要伸手去扶教練。

事發當時，教練第一時間坦承疏失，但健身房業者卻告訴家屬「他們也不會負這個責任，因為他們覺得他們沒有疏失，只會做一點道義上的賠償。」

PO文網友表示，她的媽媽肩膀骨折碎成3塊，不過，因她的媽媽是自己摔倒，所以健身房和保險公司都說他們沒有責任，跟他們沒關係，該名網友不滿，教練課一堂一小時1600元多，竟還要有這樣的風險。

其他看到該名貼文的網友回應，「80高齡，運動是好事，但跑步機應該不適合行動緩慢的長者吧！不是你們花錢請他教學就全是他的責任，他是教學不是照護吧~」、「這個責任健身房一定有，但是小於個人許多」。

不過也有網友認為，「既然健身房標榜一對一，敢接這種case就應該要負上全責！」、「大家都把點擺在80歲上，如果今天是個20歲的人跌倒受傷，健身房跟教練都沒責任？請教練就是怕器材使用不會，怕受傷！」引起正反雙方熱烈討論。

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