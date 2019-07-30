胃袖狀手術甩肉30公斤 她意外治癒糖尿病

2019-07-30 10:04

〔記者翁聿煌／新北報導〕23歲的吳小姐身高150公分、體重卻有94公斤，BMI值高達42，吳媽媽希望讓女兒有健康體態，帶她到台北慈濟醫院減重門診，一般外科醫師張健輝認為她屬病態型肥胖，建議做胃袖狀切除手術，手術1年後，吳小姐的體重降至64公斤，連術前的糖尿病糖化血色素都降到安全值以下，她先前還患有多囊性卵巢症候群，手術3個月後，內分泌變正常，月經來了。

張健輝說，吳小姐原本只是單純希望有好的身形外表而減重，沒想到減重手術卻意外治癒她的糖尿病和多囊卵巢症候群，歐美許多臨床試驗顯示，減重手術確實對糖尿病具有療效，因此美國糖尿病學會在2018年的治療指引中，將代謝手術（也就是減重手術）列為過重或肥胖的第二型糖尿病人的治療策略。

台北慈濟醫院健康體位管理中心依每位減重者的身體狀況，透過相關檢查，分析身體肌肉及脂肪的組成狀況，再提供各種不同組合的治療計畫，目前有抑制中樞神經、控制食慾的口服減重藥物，含腸泌素（飽足賀爾蒙）的減重針劑，以及胃袖狀切除術、胃繞道、胃束帶摺疊、胃折疊、胃束帶及胃內水球等的減重手術。

像是吳小姐BMI值超過40，屬於病態型肥胖，需要積極以減重手術治療。張健輝醫師提到，目前減重手術的主流是胃袖狀切除術，手術是以微創方式，在腹部打3個0.5到1.5公分的洞，透過洞口進入胃部，切除3分之2的胃，可藉以減少胃容量及飢餓賀爾蒙，增加飽足賀爾蒙，減重效果顯著，約可減少多餘體重的5成到6成。

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