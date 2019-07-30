人美心更美！175公分高中名模 獲選高雄最年輕社教獎

2019-07-30 09:53

［記者黃旭磊／高雄報導］高中生模特兒獲頒高雄最年輕社會教育貢獻獎，呼籲年輕人離開手機，奉獻社會。

108年高雄市社會教育貢獻獎得主名單公布，高雄師大附中二年級張筑貽為最年輕得主，張筑貽小二那年發生八八風災，與父親張天雄至災區教學童攝影及生活技能，協助災民度過難關，並曾擊敗上千名選手獲「伊林璀璨之星」選秀季軍，至偏鄉杉林國小教學童基本台步。

張筑貽身高175公分，體態勻稱、笑容甜美，曾在山區國小籃球場教學童台步、轉身基本功，將流行時尚帶入原鄉，對於「快時尚」帶來資源浪費，影響環境生態也有看法。

張筑貽今天表示，打破年輕公益得獎紀錄，證明年齡不是服務公益重點，希望拋磚引玉，吸引更多年輕朋友離開手機，捲袖奉獻社會並服務人群。

高雄市教育局表示，今年有7人獲選社會教育貢獻個人獎，包括台灣數位學習科技協理施富川、慶鎰機械實業董事長蘇德興、高雄市基督教女青年會理事長曾華惠、福康國小主任馬健傑、竹後國小主任潘毓斌、新上國小主任吳肇賢及張筑貽。

張筑貽表示，改造舊衣將時尚帶入偏鄉角落，延伸美麗事物並讓資源有效利用，過去2年課餘時間，由資深裁縫師及12名學童共同努力，拉進城鄉差距，過程記錄在「偏鄉孩子上舞台─我和我的模特兒學生們」書中，發掘美妝、時尚夢想幼苗。

市長韓國瑜大女兒韓冰，年齡與張筑貽相仿，2人曾攜手約定為弱勢努力，爸爸張天雄也代表高雄參加教育部藝術教育貢獻獎全國甄選，北上服務更多民眾。

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