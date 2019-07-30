07/30 各報重點新聞一覽

2019-07-30 06:10

自由時報

豪門恩怨…》王永慶海外還有百億？ 王文洋告手足侵占

台塑集團創辦人王永慶遺產風雲，又有新進展！相較外界熟知的五個海外信託基金，是二○○八年王永慶過世前已移轉成立，最新發現是持有台塑四寶股票、資產價值估四億美元（約一二五億台幣）的Ocean View Private Trust Company（海景私人信託公司），竟是在二○一三年註冊、王永慶「身後」才移轉成立；管理人同樣是台塑老臣洪文雄、台塑集團總裁王文淵、集團管理中心常委王文潮、王瑞華、王瑞瑜五人。王永慶長子、宏仁集團總裁王文洋以「侵占遺產」名義狀告台北地檢署，目前正在偵辦中。

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私菸誰下訂？ 特勤交出20人 北檢密訊

檢調偵辦國安特勤人員涉私菸案，北檢昨向國安局函調派車單、人事編制等資料，以及赴桃園機場調閱菸品序號釐清來源，經與總統府侍衛室及特勤中心協調後，終取得二十人訂菸名單，經派駐國安局政風處的高檢署檢察官劉異海協調，另向國安局商借秘密地點開臨時偵查庭，以證人身分傳訊二十人，由陳淑雲、王鑫健等兩名北檢主任率同四名檢察官一同偵訊。

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育兒津貼擴大上路 40萬幼兒月領2500元

八月一日起，教育部擴大對二到四歲幼童發放育兒津貼，每童每月可領兩千五百元，估計全國約四十萬兒童可受益；教育部強調，新制將可補足衛福部○到二歲、國家五歲免學費方案的中間拼圖，讓孩子從出生到六歲前都有國家協助。

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聯合報

私菸案 檢赴國安局偵訊20人 陳菊「若有責任不會逃避」

台北地檢署偵辦國安私菸案的動作加劇，昨提訊在押的總統府侍衛室少校張恒嘉後，隨即調派四名檢察官到國安局召開臨時偵查庭，偵訊廿名購菸的國安人員。今天擬約談華航高層，查明是否包庇。

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港澳辦首度表態 「4個堅持」挺林鄭

香港反送中抗爭愈演愈烈，大陸國務院港澳事務辦公室昨天首度就香港問題表態，表達北京立場。港澳辦發言人楊光以「四個堅持」力挺香港特首林鄭月娥和香港警方，他強調北京將繼續堅持「一國兩制」方針，但一國是根本，挑戰北京當局權威等「三條底線」絕不能觸碰。

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中國時報

天價律師費白花!高雄氣爆5年 善款運用再爆弊端

高雄氣爆善款運用傳出重大發現！高雄巿議會專案調查小組查出，高巿府本來就有求償救助金審查會，還開了46次會，律師幾乎只要加總救助金數字即可，因此代位求償編的6584萬元律師費可能白花了，已決定用圖利罪嫌移送檢調偵辦。

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兩岸緊張國際孤立 企業憂心

儘管陸美貿易爭端導致大量台商回流，但全國工業總會昨（29）日發表2019年白皮書卻指出，「4年過去了，五缺未見改善」，特別是台商回流電力需求增加，能源供需窘境更凸顯，還有勞動法規愈加僵化、兩岸關係更形緊張、國際關係更加孤立、面對美陸紛爭前途未卜，令企業更加憂心。

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