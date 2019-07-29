日本政府首同意 「人獸混合胚胎」可培養人體器官

2019-07-29 22:54

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕日本文部科學省24日通過東京大學一項使用人類「誘導性多功能幹細胞」（iPS，induced Pluripotent Stem）在實驗鼠體內培養人體器官的研究計畫，成為日本今年3月解禁相關實驗規範後，首件通過申請的「人獸混合胚胎」（動物性集合胚）研究項目。該計畫預計下月獲得官方正式批准，東京大學研究團隊將在獲准後啟動研究。

權威科學期刊《自然》（Nature）26日報導，主導該計畫的美國史丹福大學遺傳學教授、東京大學特聘教授中內啟光，將成為第一個在日本政府支持下進行「人獸嵌合體」器官培養研究的幹細胞專家。日本文部科學省今年3月甫解禁相關實驗規範，此前，日本明文禁止培養「人獸混合胚胎」超過14天，並禁止移植「人獸混合胚胎」至其他動物體內與產下幼體。

中內啟光證實，該研究將嵌合人類「誘導性多功能幹細胞」與實驗鼠受精卵，人類與小鼠的混合胚胎預計培養14.5天，人類與大鼠的混合胚胎預計培養15.5天，待「人獸混合胚胎」的器官初步成形後，可能將胚胎移入豬隻體內培養70天，以獲得功能健全的胰臟。中內啟光的最終目標是培養出可供人類進行器官移植手術的人體器官。

中內啟光強調，「誘導性多功能幹細胞」具有器官針對性，是透過對成熟體細胞「重新編程」培養的幹細胞，與「胚胎幹細胞」不同。由於部份學者擔心，「人獸混合胚胎」可能具有人類意識，造成動物實驗倫理難題，「人獸嵌合體」相關研究長期飽受倫理爭議。根據日本現行規範，「人獸混合胚胎」仍禁止移植至人類子宮，「人獸混合胚胎」產下的幼體也禁止交配繁殖。

實際上，「人獸混合胚胎」實驗仍有很大的技術障礙需要克服；讓人類細胞在其他物種體內正常生長並非易事。世界最大非營利科學組織「美國科學促進會」2018年在德州奧斯汀召開年會時，中內啟光的研究團隊曾發表嵌合人類誘導性多功能幹細胞與綿羊受精卵的研究成果，顯示人類與綿羊的混合胚胎在培養28天後，胚胎內的人類細胞數量變得非常少。

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