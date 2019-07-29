桃市各級校長今布達 原民校長高理忠自願請調回鄉服務

2019-07-29 21:49

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市教育局今天舉辦「桃園市108年度各級學校校長布達交接典禮」，由桃園市長鄭文燦主持，並一一頒發聘書，今年共有5位校長退休，40位校長及園長連任，20位校長轉任，還有8位校長及園長新任。

其中，今年擔任校長第20年的52歲泰雅族原民校長高理忠，自願從大溪區僑愛國小請調回故鄉復興區巴陵國小服務，他期許，能在巴陵推動實驗教育，讓全校約99％的泰雅孩子能更認識泰雅文化，並透過音樂與外界交流。

歷任光華、介壽、大安及僑愛國小校長的高理忠，具有教育、民族學雙碩士學位，目前正研讀政治大學教育系哲學組博士班；他分享，全國有28所原住民實驗學校，然而桃園市雖然原住民學生最多，卻連一所實驗學校都沒有，他接任巴陵國小後，盼能引入實驗教育，讓孩子重拾泰雅文化的核心價值，了解原住民文學、歷史、生態等八大內涵。

此外，經國國中校長陳雅玲將於新學期調往大溪國中，也是自願填調的她表示，大溪和家鄕鹿港有許多雷同，在經國6年以來，她已完成階段性任務，包括創立創造能力資優資源班、實施國三生常態編班能力分組等，樂於接受挑戰的她，盼能遠離城市喧囂，到鄉鎮學校回饋郷里，實踐教育初衷，今天她丈夫、觀音高中校長林振清也到場給予祝福，校長夫妻檔在桃園教育界，蔚為佳話。

鄭文燦表示，校長扮演學校治理的關鍵靈魂人物，協助整合教職員、家長等，打造一致的教育方向，與學校發展息息相關，校長難為，教育主管機關也承擔相當大的責任及業務量，盼透過行政減量，鼓勵學校夢想大一點、壓力小一點。

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