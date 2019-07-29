無視官方禁漁令 中國漁船休漁期越界「偷吃」被逮

2019-07-29 21:22

〔記者吳正庭／金門報導〕金門海巡隊今天表示，中國沿海的禁漁令還未解除，已有中國漁船偷跑，1艘來自福建省泉州的中國漁船趁隙非法闖入烏坵海域，被海巡署分別自台中及金門出動的「金門艦」及「巡防艇」將其逮獲，並押返金門料羅隊部，宣示海巡署守護海疆決心。

行政院海洋委員會海巡署艦隊分署第9（金門）海巡隊表示，艦隊分署於28日分別自台中出動500噸級「金門艦」、金門出動100噸級的「10039巡防艇」，以分進合擊方式前進烏坵海域執行「護永專案」；晚間8時許於烏坵鄉小坵島東方1.7浬處，發現1艘中國漁船非法越界，並且採用嚴重破壞海洋生態的底拖網式、往復拖行的捕魚作業，經海巡隊員登檢，查出中國船上4人來自福建省泉州市，並自海中起出拖網1組，在魚艙起出雜魚蝦約40公斤，立刻海拋並將1船4人漏夜押返金門，今天上午才返回料羅隊部。

金門海巡隊表示，中國廈門海域5月1日進入休漁期，至8月16日期間發布「禁漁令」，規定所有漁船不得攜帶漁具進入休漁海域。海巡隊長征烏坵，往返雖達160浬，是基於守土有責，強調捍衛烏坵海域治安及漁業資源。

海巡隊表示，全案會在調查結束後陳報海巡署艦隊分署依法處分，根據以往經驗，遭逮獲的中國船將面臨新台幣30萬元起跳的罰款。

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