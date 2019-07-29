彩繪在高雄漁村暈染開來 成了打卡熱點 公部門也投入了

2019-07-29 23:12

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園區汕尾地區民間自力彩繪斑駁牆壁，試圖打造地區特色，獲得意外的熱烈迴響，成了外地遊客打卡熱點，公部門決定再接再厲，讓彩繪如水墨般在傳統漁村暈染開來，且結合市境之南樹、月牙灣、水母湖，成為高雄市最美畫布。

汕尾國小正推行風帆船運動，計畫在汕尾漁港打造風帆船運動基地，高雄市長韓國瑜也曾前往勘查觀摩，當時家長、學生還一起操作風帆船，韓國瑜也表態支持該運動項目。

前中汕里里長李進宗6月初在風帆船碼頭、社區公園，以「白雪公主」等童話故事、風帆船為主題彩繪，原本只有5面彩繪，卻成為打卡熱點，因而加碼「七龍珠」、「龍貓」圖案，社區更添色彩。

林園區區長陳興發認為彩繪可讓老舊社區煥然一新，也在東汕、西汕及北汕里推展，且由區公所撥經費支持，目前東汕里先規劃4面彩繪，以漁村特色、海洋生態及地方養殖產業為主題，同樣引來驚豔。

陳興發表示，牆壁彩繪獲得居民認同，因而將從點、線、面在林園區沿海社區逐步開展，汕尾地區是外地遊客觀賞市境之南樹、月牙灣必經之地，率先推廣。

他說，林園區還有全國唯一的濕地公園「水母湖」，已委請沿線西溪、港埔及港嘴里等里長尋覓適合的彩繪地點，未來也會藉彩繪凸顯倒立水母、紅樹林等特色生態。

李進宗表示，高屏溪出海口也是候鳥過境大本營，也將在此地彩繪在林園容易看到的候鳥、招潮蟹、彈塗魚，豐富生態教學。

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