醫病》測食道酸鹼「無線」新方法 胃食道逆流治療更精準

2019-07-29 17:55

〔記者林惠琴／台北報導〕胃食道逆流是現代人常見的消化道疾病，臨床上約1/3經陽離子幫浦阻斷劑治療後，症狀仍無明顯改善，屬於頑固型胃食道逆流，進一步治療前須接受食道酸鹼值檢查，過去要經鼻腔放入導管監測24小時，部分患者會因不適而中斷，但現已有無線方式，更有利檢測與治療。

台北榮總內視鏡診斷暨治療中心主任盧俊良表示，胃食道逆流是胃內容物逆流到食道，進而引起食道、胸腔，甚至咽喉、呼吸道不適的症狀，其中，較嚴重的頑固型胃食道逆流患者，可能考慮接受內視鏡或外科手術治療，但治療前要進行食道酸鹼值檢查確認胃酸逆流情形。

盧俊良指出，傳統食道酸鹼值檢查需要將一條細小導管，經鼻腔將管線置放於食道上，再連接到電腦測量食道中的酸鹼值，進而評估胃酸逆流、逆流物質成分等，但所需時間24小時，部分病人難以忍受導管帶來的不適感，導致無法完成檢查，或是期間未出現症狀，將影響評估作業。

然而，盧俊良指出，現已有無線食道酸鹼膠囊檢查，將酸鹼測定膠囊透過胃鏡經口置入，固定於食道黏膜上，再將膠囊偵測到的食道酸鹼值，透過無線傳輸方式，傳送資料到體外的接受器，最長可監測到96小時，由於沒有管線束縛，受測者可以自由活動，飲食、洗澡均不受限，且95%以上1週內會經由排便方式將膠囊直接排出體外，提高檢測便利性，更有利於治療決策，只是目前尚無健保給付須自費。

台北榮總內視鏡診斷暨治療中心醫師王彥博提醒，造成胃食道逆流的因素可能與肥胖、抽菸、壓力，以及食用茶、咖啡、甜食等有關，建議預防之道是注意生活習慣，呼籲不要熬夜、睡前2小時盡量不要進食、少吃甜食、戒菸。

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