醫病》測食道酸鹼「無線」新方法 胃食道逆流治療更精準
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盧俊良醫師示範將酸鹼測定膠囊透過胃鏡經口置入固定於食道黏膜上。（記者林惠琴攝）

盧俊良醫師示範將酸鹼測定膠囊透過胃鏡經口置入固定於食道黏膜上。（記者林惠琴攝）

2019-07-29 17:55

〔記者林惠琴／台北報導〕胃食道逆流是現代人常見的消化道疾病，臨床上約1/3經陽離子幫浦阻斷劑治療後，症狀仍無明顯改善，屬於頑固型胃食道逆流，進一步治療前須接受食道酸鹼值檢查，過去要經鼻腔放入導管監測24小時，部分患者會因不適而中斷，但現已有無線方式，更有利檢測與治療。

台北榮總內視鏡診斷暨治療中心主任盧俊良表示，胃食道逆流是胃內容物逆流到食道，進而引起食道、胸腔，甚至咽喉、呼吸道不適的症狀，其中，較嚴重的頑固型胃食道逆流患者，可能考慮接受內視鏡或外科手術治療，但治療前要進行食道酸鹼值檢查確認胃酸逆流情形。

盧俊良指出，傳統食道酸鹼值檢查需要將一條細小導管，經鼻腔將管線置放於食道上，再連接到電腦測量食道中的酸鹼值，進而評估胃酸逆流、逆流物質成分等，但所需時間24小時，部分病人難以忍受導管帶來的不適感，導致無法完成檢查，或是期間未出現症狀，將影響評估作業。

然而，盧俊良指出，現已有無線食道酸鹼膠囊檢查，將酸鹼測定膠囊透過胃鏡經口置入，固定於食道黏膜上，再將膠囊偵測到的食道酸鹼值，透過無線傳輸方式，傳送資料到體外的接受器，最長可監測到96小時，由於沒有管線束縛，受測者可以自由活動，飲食、洗澡均不受限，且95%以上1週內會經由排便方式將膠囊直接排出體外，提高檢測便利性，更有利於治療決策，只是目前尚無健保給付須自費。

台北榮總內視鏡診斷暨治療中心醫師王彥博提醒，造成胃食道逆流的因素可能與肥胖、抽菸、壓力，以及食用茶、咖啡、甜食等有關，建議預防之道是注意生活習慣，呼籲不要熬夜、睡前2小時盡量不要進食、少吃甜食、戒菸。

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