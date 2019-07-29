視察台南治水工程 陳其邁：中央會做堅強後盾

2019-07-29 16:33

〔記者萬于甄／台南報導〕行政院副院長陳其邁今在台南市長黃偉哲、立委郭國文陪同下，前往台南善化視察「茄拔排水護岸（第二期）及分洪治理工程」，該工程由前瞻基礎建設計畫經費辦理，斥資約4500萬，陳其邁說，中央會做台南堅強的後盾，共同把治水工程做好。

南市府水利局表示，前年7月因尼莎颱風，導致茄拔排水上游處善化嘉南、嘉北里聚落部分地區積淹水，且中游土堤也因沖刷、崩塌使河道淤積，除因降雨量過大外，排水通洪斷面不足也是因素之一。

茄拔排水全長約2.55公里，南市府雖逐年編列經費，從上游聚落往下游進行河道整治，目前已完成部分渠段之整治，但下游仍有約680公尺護岸土堤仍待施工，因此，南市府去年爭取前瞻基礎建設計畫經費，以兩岸設置護岸方式拓寬渠道，預計明年2月可完工，希望提升排洪能力。

陳其邁表示，近年因極端氣候，有時強降雨造成積淹水，因此水利防災工作相當重要，茄拔排水整治工作，前半部由台南市政府做得差不多，後續中央會配合地方，共同把中、下游部分做好，相信能減輕善化地區的淹水狀況。

台南市長黃偉哲則說，台南河川整治工作經費很需要中央幫忙，像茄拔排水治水工程若無中央的挹注，市府恐怕還要再編好幾年，民眾也要多受苦好幾年，才能完成整治，因此，相當感謝中央的協助。

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