家傳好滋味 素食「痞食刈包」客家小鎮飄香

2019-07-29 17:14

〔記者黃美珠／新竹報導〕卸下竹科人的光環，42歲的張哲耀因認同維根吃素愛地球的理念，跟著太太廖毓芳攜手用非基改黃豆研發出「豆食」，再以家傳卅幾年的素肉加工的技術，純手工製作「豆食排」取代傳統漢堡排，今天在新埔成立當地第1家的維根素食店，提供「痞食堡」、「痞食刈包」、三明治、墨西哥餅等輕食。也兼賣傳統素食食材，並用影片指導鄉親如何做出好吃的蔬食料理，號召大家一起來愛地球。

張哲耀說，他的父母因為宗教信仰茹素40多年，家族30多年來也專門製作且提供傳統素食食材。他近年受到維根主義影響，認同停止對動物的剝削和虐待，並以此善待我們的地球環境，所以跟太太最近1年半也先後吃起素來。

張哲耀以前在竹科任職，「信仰」了維根純素主義後，他正視了高科技對環境的不友善，覺察那樣的環境下的生活作息對自己的健康也不友善，所以毅然選擇離開。夫妻倆決定攜手用維根的信念一起創業，一邊以原生家族的素食食材為本，一邊自己潛心研究如何用非基改的黃豆添加紅藜麥，手工做出「豆食」，取代原來的漢堡排、其他肉排等，做出各類輕食，以此推廣「植物飲食」。

他們的店叫「痞食維根」，就是和平「PEACE」跟維根「VEGAN」的合體。店內也兼賣傳統素食食材，還看準客家人飲食比較重口味、喜歡添加醬料等特色，推廣天然調味料取代人工香料。

張哲耀也考慮很多人常誤以為好吃的素食料理很難烹調，因此在店內、官網上都有相關教學影片供參考。他也準備加入新埔「友善店家」行列，廖毓芳說，屆時所有來新埔遊玩或只是單純路過者，都可以到該店小憩一下，替自己和手機補充一下電力，再往下1站邁進。

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