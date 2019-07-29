吃檳榔20多年的結果 口腔癌找上門！

吃檳榔20多年的結果就是口腔癌找上門！新竹馬偕醫院門診發現1名50多歲的陳先生，因在工地工作，為了提神，每天都嚼檳榔，結果確診得口腔癌，而衛教公衛人員也提醒，只要戒香菸，檳榔和酒，就能降低罹口腔癌風險。（照片由醫院提供）（記者洪美秀攝）
［記者洪美秀／新竹報導］新竹地區1名50多歲的陳姓男子從事營造工地工作，吃檳榔超過20多年，結果幾個月前在口腔內發現不明原因的出血，原以為只是口腔破皮，沒想到情況加劇，還出現傷口潰爛情形，且長了一顆肉瘤，經新竹馬偕醫院耳鼻喉科醫師陳俊志診斷後，確定罹患口腔癌。
醫師陳俊志表示，在台灣造成口腔癌最大的危險因子就是嚼檳榔，其二是吸菸，因檳榔渣粗糙容易刮傷口腔黏膜，使受傷的黏膜產生病變，導致口腔癌的發生，而保護口槍的最好方式就是戒掉「香檳酒」，即香菸、檳榔和酒類。
此外，也提醒民眾刷牙時可自我檢測，用指頭檢查兩側黏膜處是否有突起物、口腔是否有不明原因的出血、如果嘴內有紅、白斑也可能是口腔癌前兆，如果口腔內有傷口，超過兩週沒有癒合且情況加劇，就要就醫檢查。
陳俊志提醒，很多患者因長期食用檳榔造成口腔纖維化，有時無法分辨口腔黏膜狀況，如果傷口及腫瘤長在舌頭上，也有可能是口腔癌，仍應盡快就醫。
新竹馬偕醫院表示，嚼食檳榔除影響外在美觀，更可能導致口腔癌、食道癌的產生，因此提醒民眾趕緊戒掉「香檳酒」，更可透過嚼口香糖等方式來減輕成癮狀況，透過適當的衛教處理和意志力，就能戒除嚼食檳榔習慣，更可降低罹癌風險。
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吃檳榔20多年的結果就是口腔癌找上門！新竹馬偕醫院門診發現1名50多歲的陳先生，因在工地工作，為了提神，每天都嚼檳榔，結果確診得口腔癌，而衛教公衛人員也提醒，只要戒香菸，檳榔和酒，就能降低罹口腔癌風險。（照片由醫院提供）（記者洪美秀攝）