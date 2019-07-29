新北公車服務評比 首都、台北客運連11年優等

2019-07-29 15:05

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市交通局今天公布2018年第2期公車評鑑結果，首都客運、大都會客運、台北客運、大南汽車及國光客運等5家業者獲得優等，其中首都、台北客運自2008年起已連續11年獲得優等，新北市長侯友宜將於明天道安會報頒獎表揚。

交通局運輸管理科科長林詩欽表示，新北市公車平均每日運量達83萬人次，為提升公車服務品質，新北市交通局每年辦理2期評鑑，針對「場站設施與服務」、「運輸工具設備與安全」、「旅客服務品質與駕駛員管理」、「無障礙之場站設施、服務、運輸工具設備與安全」及「公司經營與管理」等5大類別、共25項指標進行評比。

2018年第2期共有15家客運業者參與評比，包括首都客運、大都會客運、台北客運、大南汽車及國光客運等5家客運公司獲得優等；欣欣客運、光華巴士、淡水客運、三重客運、新店客運、中興巴士、新北客運、指南客運及桃園客運等8家獲得甲等，基隆客運被評鑑為乙等。

林詩欽表示，首都客運、台北客運自2008年起連年優等，大都會客運自2012年加入新北市公車營運路線後，連續7年蟬連優等。惟部分公車業者行車肇事率、公車動態車機設備於107年第2期評比結果有改善，但改善幅度不大，且發車準點性受到駕駛員人力短缺影響而略為下降，這將是交通局未來與業者共同努力的目標。

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