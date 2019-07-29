3個小女生挑戰加強LINE功能 全國科展奪冠

2019-07-29 15:03

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市中山工商以「LINE訊息傳送API共識地圖之研究」，參加第59屆全國科學展覽會，奪下高級中等學校組「行為與社會科學科」第一名。特殊的是，該校沒有這類別學科，得獎者還是3個小女生，她們結合自行開發的應用程式介面，強化LINE現有功能，使用更方便。

中商工商為鼓勵學生發想、發明而成立邏輯設計實驗室，校長林昭億指出，過去指導的學生9成是男生，得獎3位女生來自資訊和餐飲科，3年級的鄒佩潔拿到全國高級中等學校專業群科專題製作競賽第3名，已錄取國立高雄科技大學。蘇儀倩和陳佩歆都是2年級生，也各有2張及4張證照。

指導老師楊鎮澤表示，EMAIL因垃圾郵件氾濫使用率大幅降低，通訊軟體如雨後春筍般推陳出新，其中LINE在台灣舉足輕重，官方統計去年用戶已多達1900萬，每天開啟率20次。

楊鎮澤說，現有LINE群組只能讀取共同訊息，學生的發想是嘗試開發與LINE結合的簡訊API（應用程式介面），把大量不同訊息同時發送給個別LINE用戶，並追蹤辨別讀取狀況。

校方嘗試運用這套系統，先將要給家長的收據在電腦打好後，雖然姓名和數目均不同，可透過系統一次性發送給各家長，還能追蹤家長讀取狀況，省時省力。

鄒佩潔表示，這次是針對LINE做一個開發系統結合，並且針對使用者的行為進行研究與探討。就讀餐飲科的陳佩歆說，生活上遇到問題也會覺得好奇，因而想要找出解決的方法。蘇儀倩說，當討論過程出現意見分歧，3人並不會有衝突，而是讓彼此冷靜後，再凝聚共識完成作品。

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