弘光美髮系學生善用時間參賽 奪3金

2019-07-29 15:02

〔記者歐素美／台中報導〕弘光科技大學美髮造型設計系學生參加第九屆AHMA美髮菁英大賽台灣區賽，有學生要出國實習，有人一口氣報名4項比賽，還要環台義剪，十分忙碌，但參賽學生仍把握零碎時間專心練習，在比賽中打敗眾多好手，奪得3金、3銀、1銅佳績，8月25日並將前往廣州再挑戰世界總決賽。

美髮系主任王曉芬表示，學生為從比賽中獲得經驗，吸取更多選手的優點，不少人一口氣報名好幾項比賽，儘管課業壓力繁重，暑假還要參加系上環台義剪，但學生懂得調配時間，利用下課、假日練習，在台灣區賽中奪得好成績，爭取為校、為國爭光的門票，表現很優秀。

大三學生劉浩宇在創意設計組奪下冠軍，目前人在日本橫濱實習。他說，這次大會比賽主題「根新」，要把傳統融入新的時尚元素，創作出全新作品，因在鄉下長大，經常出入廟宇，因此將熟悉的八家將臉譜運用在彩妝與衣服上，八家將官帽則搖身變為新髮型。

劉浩宇因他參加很多比賽與社團活動，又要實習，幾乎分身乏術，但透過LINE、視訊溝通，利用活動空檔先用假人頭練習，參加AHMA比賽前一刻才與模特兒搭配調整造型，平均每天只睡4小時，比賽隔天即飛日本實習，為了準備下個月世界決賽，下班後回到宿舍也不斷加強練習。他表示，「我不怕累，因為這是我想要追求的東西，當下做什麼事就該認真全力以赴」。

在新銳之星組拿下冠軍的大一學生施惟善說，這次比賽作品發想是大自然的極光，由於首次參加「不能用電」的比賽，所以很緊張，從上個月期末考後便開始練習，還特別在學校附近租屋，省下交通時間全心練習。因AHMA比賽每年舉辦，很早便決定報名，接下來還有日本藝術祭台灣初賽、亞洲盃國際賽、日本SPC台灣區選拔賽，每個比賽參加不同組別，提早規劃時間準備比賽，挑戰自我。

在時尚疏編組拿下第一名的大一生陳振恩說，只要時間規劃好，根本不必擔心時間不夠用，也不會覺得很累，這次比賽，他用樹枝的概念創作螺旋藤蔓的感覺，大膽使用粉色系呈現可愛風獲得評審青睞，比賽獲獎後馬上著手準備決賽，每場比賽好像是階段性的挑戰，希望自已表現得越來越好。

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