「雞」會難得！2000隻土雞促銷 8/3竹市見

2019-07-29 15:02

［記者洪美秀／新竹報導］「雞」會難得！新竹市養雞協會舉辦今年度國產優質土雞平價直銷活動，將在8月3日及4日，限量促銷2000隻平價土雞，每隻4台斤的土雞賣300元，約比市場價格便宜150元，更有200隻甘蔗風味雞的促銷活動，每隻甘蔗雞480元，數量有限，民眾可把握機會。

新竹市養雞協會理事長蘇永勝說，中華民國養雞協會每年都會有2次的土雞平價促銷活動，今年選在農曆七夕及中元節前辦理促銷回饋活動，時間是8月3日、4日上午7點開始在新竹市公園路假日花市的農特直銷中心攤位販售，每天限量1000隻，2天共2000隻，甘蔗風味雞則是每天限量100隻，2天共200隻。

蘇永勝說，平價促銷的土雞，每隻雞都在4台斤以上，每隻雞300元，幾乎比市場價格便宜150元左右，每隻雞都經檢驗合格的屠宰雞隻，歡迎市民來購買美味又平價的土雞，也為國產土雞業者打氣，除現場採購，也接受社區、社團，依團購20隻以上方式登記，可電洽：0933-980328蘇永勝。

蘇永勝也說，今年新的促銷產品甘蔗風味雞，是採用當歸、甘草、肉桂、紅棗、枸杞、薑黃等18種以上的中藥，利用甘蔗木煙燻製成，風味獨特，可做為中元普渡或平時拜拜的三牲使用，整隻雞售價僅480元，數量有限，民眾也可把握「雞」會。

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