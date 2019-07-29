文青必訪！板橋農村公園交址陶回來了

2019-07-29 14:44

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市板橋農村公園是全國首座農村造景主題公園，規劃「農村習俗交趾陶」展區，因年久失修破損，影響遊憩品質。板橋區公所邀請交趾陶大師修復，並進行周邊環境綠美化，今天展區重新開放，吸引許多小朋友參訪，寓教於樂，未來可望成為文青造訪的新景點。

板橋區公所今天邀請文聖幼兒園小朋友與老師約40人參訪交趾陶展區，小朋友們對於園區農村風貌展現高度興趣，公所人員一一導覽解說，板橋區長林耀長也發放小禮物，鼓勵學童再來參觀。

板橋區公所指出，農村公園位於江子翠捷運站旁，是全國第一座以農村造景為主題的休閒公園，公園呈現農家純樸風貌，有三合院、民俗戲台、曲橋迴廊及假山流水，並有水牛、牧童與鴨、鵝的塑像穿插其中。隱藏在公園假山下是一處仿農村景象的交趾陶秘境，展區有春耕、夏播、秋收、冬藏、迎娶、廟會、祝壽、春節等8種農村景色。

林耀長說，「農村習俗交趾陶」展覽區年久失修破損，非常可惜，為了讓民眾更清楚認識早期台灣的農村生活，公所邀請交趾陶大師吳良斌修補陶藝品的缺損處，並針對周圍環境進行綠美化，期盼成為板橋歷史人文休閒的新據點。

吳良斌表示，交趾陶製作是將捏製好的陶土作品陰乾至半乾狀態，將坯體背部或底部掏空，使燒製時不致龜裂，待完全乾燥後進行素燒，高溫達攝氏1100度，冷卻後上釉，再進行1次攝氏850度至900度的釉燒而成。農村公園的交趾陶藝品，雖然不是用正統交趾陶的方式燒製，製作年代也不算久遠，卻真實呈現已逐漸被民眾遺忘的農家生活景象。

板橋農村公園交趾陶展覽區開放時間為每天上午8點至下午5點，國定假日除外，免費參觀。

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