7/31最後期限！ 彰縣高達60萬輛汽機車汽燃費還沒繳

2019-07-29 14:43

〔記者湯世名／彰化報導〕撐到最後一天？今年自用汽車及機車燃料使用費已於7月1日開徵，繳納期限至7月31日止，據彰化監理站統計，在繳納期限還剩最後3天之際，彰化地區仍有將近4成8的車主近60萬輛的汽機車尚未完成繳納汽燃費，呼籲尚未繳納的車主盡速繳納，以免逾期受罰，根據相關規定，欠繳者最高可處3000元罰鍰。

彰化監理站王顯文站長表示，108年度汽機車燃料使用費最後繳納期限將於7月31日截止，如車主沒收到或遺失繳款書，可利用7-11、全家、萊爾富、OK等4大超商多媒體設備，輸入車主證號及車號即時查詢、補發，並於超商櫃檯繳款，不用手續費。

車主也可以使用「監理服務網」或手機下載「監理服務APP」、「e-Bill全國繳費網APP」等方式線上繳納，一樣無需負擔手續費（以信用卡繳費，相關手續費請逕洽各發卡行庫），環保、節能又便捷，歡迎民眾多加利用。

監理站指出，手機下載監理服務APP除原有的信用卡及金融活期帳戶繳費管道外，108年7月起更新增Apple Pay繳費功能，只要手機有綁定Apple Pay的車主，即可輕鬆以指紋感應繳款，呼籲iOS使用者，別錯過嘗試新支付功能的機會。（Apple Pay目前可綁定銀行有14家，其中渣打銀行因未參加聯合信用卡處理中心的公務機關信用卡繳費平台，所以無法於監理服務APP上使用）

監理站提醒車主，如未居住於戶籍所在地，以致無法收到繳納通知書者，可至監理機關申請辦理「公路監理業務住居所、就業處所地址申請書」、「汽車燃料使用費電子繳款單」或申請「委託轉帳代繳汽車燃料使用費」。也可透過監理服務網或全台各監理機關臨櫃等方式申請，不必擔心因搬家收不到繳款單，或遺忘繳費而受罰。

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