新北「災害訊息E點通」8月上線 即時掌握災情資訊

2019-07-29 13:23

〔記者賴筱桐／新北報導〕面對極端氣候來臨，防災須應用創新科技輔助。新北市政府今天發表「全災型智慧化指揮監控中心」及「新北災訊E點通」2大智能防災系統，未來可精準掌握災情資訊，預警性佈署人力與機具，民眾也能即時了解停班、停課與交通路況，網站預計8月1日起上線。

消防局長黃德清指出，「全災型智慧化指揮監控中心（EDP）」整合中央與地方64個防救災資料庫及8萬筆即時影像監控數據，具有災前預警分析、災情視覺化分級管理、多元災情影像等功能，還能在48小時前預測淹水區域，提供災害應變指揮官更精確、即時的資訊，以利防救災的決策判斷。

此外，「新北災訊E點通」網站整合多方資訊，提供與民眾息息相關的停班停課、停水停電、災時交通、封橋封路、環境醫療、活動異動等6項災害即時訊息及政府應變措施，是24小時的便民服務系統，並運用GPS功能，客製化防災資訊，使用者可查詢所在區域2公里範圍內的災況，預計8月1日起上線，開放民眾使用。

新北市長侯友宜表示，市府建構智能城市，守護民眾的生命安全，「全災型智慧化指揮監控中心（EDP）」有助於災情預測及資訊彙整，在災害發生48小時前完整監控，以利快速決策，例如透過1300具即時影像監視系統，結合全市852個易淹水地區，得知各地積淹水訊息及嚴重程度。「災訊E點通」讓民眾清楚掌握封橋、封路、路樹倒塌、積淹水或停班停課等災情訊息，市府都會在第一時間迅速處理、回應。

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