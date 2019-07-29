一起到蝴蝶谷喝山茶 2019六龜國際志工營登場

2019-07-29 12:59

〔記者蘇福男／高雄報導〕睽違4年的六龜國際志工營，在主辦單位克服萬難情況下，今年趕在八八風災重建10週年前夕捲土重來復辦，將有22名國內外青年志工一起參與蝴蝶保育生態工作，並親身體驗六龜野生山茶產業特色。

計畫領隊何敏瑜表示，六龜自從2009年發生莫拉克風災後，就一直走在重建的道路上，在地居民做了許多不同的嘗試，其中，2013年至2015年連續舉辦三屆六龜國際志工營，透過志工營讓六龜的特色與文化能被記憶與傳播，同時也為社區注入新活力和新樣貌，讓更多在地青年有機會了解異國文化、建立國際觀，並將經驗繼續傳承、接棒。

她說，前幾次的營隊，確實帶來不少影響，有青年因此決定出國旅遊，有的至今仍與國際志工保有聯繫，甚至促成跨國婚姻，可惜之後因經費拮据等因素停辦。

今年適逢八八風災重建10週年，六龜新開部落發展協會克服萬難，結合國際扶輪3510地區旗山扶輪社、天彰慈善會、荖濃平埔族文化永續發展協會、欣園製茶和鳳山社區大學等單位，舉辦「2019六龜國際志工營」，活動即日起至8月11日共14天，12名來自塞爾維亞、越南、墨西哥和香港青年志工，將和10名本地青年一起參與蝴蝶保育生態工作，並體驗六龜野生山茶產業特色。

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