身障者店員便利商店 進駐林口社會宅

2019-07-29 13:05

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府勞工局與勝利基金會、全家便利商店合作的「勝利便利商店林口社宅店」，今天熱鬧剪綵開幕，這間便利商店外觀如同一般的全家便利商店 ，6位店員是身心障礙者，另外還有1位身兼店長的社工員、1位工讀生，而店內提供的商品品項、代繳服務以及咖啡都和其他全家一樣。店長李其叡坦言，最擔心的就是「生意」，希望民眾給身障員工多一些鼓勵和支持。

「勝利便利商店林口社宅店」是「勝利基金會」與「全家」合作的庇護工場，也是全台第一間進駐社會住宅的庇護工場。全家便利商經營企劃本部副本部長林翠娟說，這是全台第六家「勝利全家便利商店」、新北第三家，目前營運時間為早上7時至下午11時，未來視社宅入住情形而調整。

林翠娟說，便利商店店員要學的事多又複雜，有繳費、多元的支付工具、要煮咖啡，挑戰不小，勝利全家店長至全家受訓一段後，再用適合身障員工的模式教會6名店員，每兩周還要跟上便利商店的檔期，「服務絕不打折」，希望產、官、社福三贏的商業模式能廣為推廣。

勝利基金會常務董事劉侃更以胞姊劉俠為例，表示劉俠第一次投稿獲得5元稿費，因此更加努力寫作，才有後來的伊甸基金會、國家文藝獎，希望讓民眾知道，給身障者多一點鼓勵，能改變他們的人生。

勞工局長陳瑞嘉說，透過非營利組織加盟經營超商，並透過輔導及訓練，可給予身障者適切妥善的服務網絡，也讓他們肯定自我及成就感，也期盼居民與身障員工有良好互動。

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