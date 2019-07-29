高瘦男生注意！ 胸口刺痛竟是氣胸

2019-07-29 12:44

〔記者邱書昱／新北報導〕15歲身材高瘦的林姓男學生在熬夜準備考試時，突然感到胸口尖銳劇痛，忍到隔天到台北慈濟醫院就診，照攝胸部X光檢查發現是左側氣胸，胸腔外科醫師鍾政錦利用新的「不插管單孔胸腔內視鏡手術」，深入胸腔切除受損不健康之肺泡，同時完成肋膜沾黏手術，該名病患住院兩天後就出院。

鍾政錦指出，原發自發性氣胸是肺臟的肺泡破裂，導致空氣進入胸腔，使肺臟無法正常擴張、塌陷萎縮，進而無法有效呼吸，好發於高瘦的年輕男性，病因通常是成長發育過程中，長高速度過快，肺尖部分血液循環差，不正常肺泡因此生成，容易因為撞擊、打噴嚏、天氣變化而造成氣胸，平均每100人有1到2人發生。

他說，一般胸腔手術在患者全身麻醉後，麻醉科醫師會插入雙腔氣管內管輔助患者採用單肺呼吸，讓另一邊肺部塌陷以利手術，不過術後有時會有喉嚨不適、聲音沙啞、氣管受傷等後遺症。

鍾政錦表示，由於氣胸發作造成的肺部塌陷與胸腔內視鏡手術時插管的肺部塌陷結果類似，因此利用「不插管單孔胸腔內視鏡手術」輔以輕度鎮定睡眠，即可進行手術，免除插管造成的後遺症，也減少日後復發的可能。

他也說，沒有合併血胸的輕微氣胸，患者不需要治療也能復原，但此類型約有3到5成機率容易復發，屆時塌陷的肺部可能會造成新生血管斷裂、流血、血胸情形，如未處理，約有5％患者會因失血休克。

鍾政錦建議，過去曾有氣胸發作卻未接受手術者，建議減少搭飛機、潛水等易造成胸腔壓力改變的活動，以減少復發機會。

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