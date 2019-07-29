興國師生獲科展探究精神獎 新營地區唯一獲獎中學

2019-07-29 12:01

〔記者王涵平／台南報導〕興國高中參加第59屆全國中小學科學展覽會，獲國中化學組「探究精神獎」，全校師生欣喜若狂，也是新營地區唯一獲獎的中學。

校方表示，今年全國共有1萬2496件作品參加初賽，進入全國賽的作品只有400件，競爭之激烈、學生之優異，連評審委員都天人交戰。教育部長潘文忠親自頒獎。

興國高中老師黃淑芬指導的「碘膠方程式」以台南市第一名的優異成績進入全國決賽，三位代表台南市參賽的同學分別是國三的蔡旻翰、吳宗恩以及國二的林昀臻，培訓過程中，師生不分晝夜、犧牲假期的討論與操作，全心全力投入。

黃淑芬說，自己兼任學校科學教育組長，也要授課、也要培訓學生，蠟燭多頭燒，但學生就像是自己的孩子，看到他們在研究中有挫折，就跟著難過，想要儘快幫他們；看到他們有收穫，自己也跟著高興，真的是甘苦與共的一家人。

蔡旻翰、吳宗恩已從國中畢業，並選擇直升興國高中，兩位同學表示，從國一就開始跟著黃淑芬老師一起在科學魔法教室做實驗，三年下來累積相當深厚的研究功力，希望在進入高中之後，能繼續跟著黃老師從事研究。

團隊裡唯一的女生林昀臻說，能夠參加全國賽真的很開心，但壓力也非常大，但是這樣的過程讓自己成長許多，看到來自全國各地的高手聚集在一起，才知道自己的渺小，希望明年能有機會繼續參賽。

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