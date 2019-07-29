現代鋼鐵門神現身！埔里公所大門走硬漢風

2019-07-29 11:54

〔記者佟振國／南投報導〕打造藝術美好小鎮，南投縣埔里鎮公所以身作則！特別結合鎮內藝術家、樹石雅品協會美化公所門面，除了門前左右兩邊的大型金鋼機器人，宛如現代門神守護埔里的好山好水，還有五葉松及申請世界專利的無刺麒麟花盆栽點綴，呼應埔里花都美譽，機器人與花木展現剛柔並濟之美，令人耳目一新。

埔里鎮長廖志城上任後提出匯聚埔里藝術小鎮在地美好力量，共同打造美好小鎮的構想，獲得藝術家、花卉樹石農民支持，以打造鋼鐵機器人聞名的藝術家梁乃元，無償提供2座大型鋼鐵機甲獵人，擺放在公所大門兩側，右邊為金之機甲鋼鐵獵人，左邊則是水型機甲鋼鐵獵人，今天正式揭幕。

梁乃元表示，他所創作的鋼鐵機甲系列有金、木、水、火、土等5種色彩，在公所大門兩側的作品「金」與「水」，象徵守護埔里的好山好水，也守護著埔里的人民。

另外大門兩邊也有南投縣樹石雅品協會前、現任理事長林志雄、詹雲嵐無償提供的常綠五葉松盆栽，以及園藝負責人丁建文、楊勝安提供培養土及埔里自行育種並申請世界專利的無刺麒麟花，具有耐乾旱、花期長、花色鮮豔等優點，適合戶外種植，五葉松與麒麟花也寓意祥瑞美好。

廖志城表示，一般公務機關的建築、陳設總給人嚴肅、刻板的感覺，希望透過年輕人的文創藝術，先從營造公所入口意象為示範點，變成網紅旅遊打卡景點，為埔里鎮帶來嶄新的風貌，也期待屬於埔里的美學設計價值和人才能廣被認識與看見。

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