還是缺！209校高中免試續招開2萬567名額

2019-07-29 11:51

〔記者吳柏軒／台北報導〕少子化衝擊持續發酵，108學年高中職免試入學結束後，多校依舊招不滿，教育部今公布續招名額，共有209校開出2萬567名額，其中公立開4408名、私立開16159名，尚未取得入學資格學子，可把握機會。

教育部國教署表示，日前全國高中、高職等學校辦理完各項入學程序後，但仍有缺額，依法讓高中（含進修部）提報，辦理免試續招，今統計共有209校開出2萬567名額，比去年的213校2萬2397名降低，但仍然維持逾2萬的缺額數，呈現少子化衝擊。

其中，國教署發現，國立高中職有89校4408個名額、私立則有120校16159名額，私立缺額仍舊比公立嚴重，地區方面，則以台南區39校免試續招最多，其次是竹苗區的31校次之。

國教署指出，依規定，免試入學各管道皆未錄取或報到的學生，可報名各校免試續招，若經技優甄審、免試入學（含直升）、特色招生、甄選入學等錄取並報到者，不得參加免試續招，有特殊因素須提報文件並經原報到學校書面同意，才可參加續招，違者取消錄取資格。

國教署說，已委託台灣師範大學心測中心建置招生名額管理系統，未來續招錄取學生報到後，可進行勾稽，避免重複錄取，各校免試續招相關規定，需查閱各校簡章，包含報名時間等，亦可上「108學年度教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」查詢。

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