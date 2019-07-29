疫病》今年全台境外登革熱260病例 10年來新高

2019-07-29 11:38

〔記者王俊忠／台南報導〕今年東南亞登革熱疫情嚴重，連帶影響台灣境外移入病例迄今累計到260例，創下10年來同期新高，疫情持續發燒。南市登革熱防治中心指出，民眾前往登革熱流行國家返國後，若有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，如在機場防疫篩檢未檢出，仍可前往衛生所抽血或到醫療院所就醫，以利及早發現登革熱感染，早期遏止疫情。

南市登革熱防治中心主任陳怡指出，像南市第25例境外移入的15歲少女病例，她隨母親回越南探親返台後發燒，7月25日從台南機場入境篩檢登革熱NS1為陰性，26日經疾管署檢驗確診為登革熱陽性，衛生所人員即聯繫少女到醫院住院治療。

陳怡說，像少女此例發燒在機場快篩是陰性，後來確診為陽性，如未繼續追蹤，少女病例可能在社區造成擴大感染，因此到東南亞登革熱流行國家回台有發燒等疑似症狀，即使快篩是陰性，最好在家自我管理、勿到戶外趴趴走。民眾出國到登革熱流行國家最好帶防蚊液隨時噴用、防蚊叮。

疾管署南管中心主任李翠鳳提醒醫師對患者提高警覺，若發現外籍學生、新住民、外籍移工及一般民眾就醫，有登革熱流行地區（東南亞、南亞國家；國內）旅遊史時，在診察病患時加強詢問T.O.C.C.（ 旅遊史Travel、職業別Occupation、接觸史Contact及群聚Cluster情形），發現疑似病例時，立即做登革熱NS1快篩及通報（快篩陰性及陽性都需進行傳染病通報），以利衛生單位採取後續防治措施。

李翠鳳說，南市安南區部分里的蚊卵陽性容器有比率高些問題，會再做複查，請社區加強清除積水點孳生源。衛生局從7月2日到28日已對蚊卵陽性容器開出158張罰單；環保局今年迄今也對蚊卵陽性容器開出176張罰單，請民眾勿再積水養蚊，戶外堆置大批回收瓶罐，可通知清潔隊前往載運清除。

7、8月暑假期間，校園環境需要加強維護，登革熱防治中心持續將學校列為巡查重點，以免校園淪為病媒蚊孳生場所，請大家動手整理環境，立即「巡、倒、清、刷」清除積水容器，勿隨意丟棄飲料杯等廢棄容器造成積水，避免孳生病媒蚊。

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