700公斤柏氏中喙鯨擱淺觀音 海巡搶救無效、今採樣確認死因

2019-07-29 11:34

〔記者陳恩惠／桃園報導〕廣泛分布於各大洋熱帶與暖溫帶海域的柏氏中喙鯨，昨午出現在觀音海水浴場，海巡署北部分署第八岸巡隊執勤人員巡邏時，發現疑似擱淺立刻施救，全力搶救2小時，柏氏中喙鯨已無生命跡象，今交由中華鯨豚協會採樣確認死因後，實施就地掩埋。

岸巡人員昨天下午3時，沿著觀音海水浴場巡邏時，發現距離岸邊百餘公尺處有鯨豚劇烈拍打、掙扎，立刻回報。

第八岸巡隊據報，通報中華鯨豚協會及觀音消防分隊派員協助處理，同時派遣第二機動巡邏站及鄰近安檢所同仁前往救援。

海巡人員抵達發現，鯨豚在距離岸150公尺遠處擱淺掙扎，大批人員下水實施搶救保濕，費盡2小時之久全力搶救，傍晚5時45分已無生命跡象，中華鯨豚協會硏判品種為柏氏中喙鯨。

岸巡人員與現場熱心民眾齊力將柏氏中喙鯨搬運至沙灘上，估計重達700公斤，由桃園市海岸管理處調派機具將死亡柏氏中喙鯨往岸上拖吊固定，今天由中華鯨豚協會人員前來採樣確認死因後，實施就地掩埋。

第八岸巡隊表示，雖無法成功救回柏氏中喙鯨，但能與民眾共同為海洋生態保育盡一份心力感到欣慰，民眾如在海邊發現有鯨豚或海龜擱淺，請撥打「118」免付費服務專線，將立即派員處理 。

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